BEKIJK - Vlaamse techniek wekt ABBA mee tot leven in Londen

In Londen gaat dit weekend de langverwachte concertreeks van ABBA in première, een technisch hoogstandje waarbij de vier bandleden als hologrammen op het podium te zien zijn. Het spektakel heeft ook een Vlaams kantje. Het bedrijf Wicreations uit Heist-op-den-Berg is een wereldspeler op vlak van innovatie in de muziekwereld en bouwde mee het podium. Wij kregen een rondleiding achter de schermen bij het bedrijf dat ook al meewerkte aan producties van Rammstein en The Rolling Stones. Bekijk hier de reportage.