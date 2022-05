Vijf politieagenten in Brussel veroordeeld voor geweld en vernederende behandeling van drie mannen

De vier veroordeelden gebruikten "onaanvaardbaar geweld tegen jonge mannen die geen echt probleem vormden en wier arrestatie niet gerechtvaardigd was", stelde de rechtbank vast.

In de nacht van 16 op 17 januari 2016 namen drie mannen deel aan een werkgerelateerd feestje in een huis aan de Brugmannlaan in Sint-Gillis. Rond 2.45 uur stonden de drie vrienden op het punt het huis te verlaten om naar een nabijgelegen snackbar te gaan toen een patrouille, bestaande uit twee politieagenten, op dat adres verscheen na een klacht wegens nachtlawaai.

De agenten vroegen hen de eigenaar te gaan halen. Een van de drie sloeg de deur achter zich dicht maar een van de agenten zette zijn voet tussen de deur om ze te blokkeren. Even later stapten de twee agenten, vergezeld van andere collega's, de snackbar binnen waar de drie mannen zaten. Ze werkten hen tegen de grond, deden hen handboeien om en brachten de mannen naar het politiekantoor. De drie werden met geweld geslagen in de auto en op het politiekantoor waarbij ze ernstige verwondingen opliepen, vooral in het gezicht.