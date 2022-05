Abdij van Vlierbeek in Kessel-Lo ontvangt Belgisch kampioenschap zeisen

Zo ook aan de abdij van Vlierbeek in Kessel-Lo. Daar viel het eerste kampioenschap vorig jaar blijkbaar in goede aarde. Want dit jaar werd er direct een tweede gehouden. Het kampioenschap heeft verschillende disciplines. "Er is een competitie waarbij de mensen zo snel mogelijk een bepaald terrein moeten maaien met een zeis", legt Willem Laermans van Natuurpunt Leuven uit. "Maar er is ook een kampioenschap voor het zo goed en zo kort mogelijk maaien van het gras. Zo is er voor ieder wat wils."