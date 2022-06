BK Schapendrijven: Ronald uit Zoersel en hondje Jill doen voor de eerste keer mee

Ronald De Beukelaar uit Zoersel doet voor de eerste keer mee aan het Belgisch Kampioenschap Schapendrijven dat vandaag van start gaat in Limburg. Vandaag en morgen vinden de voorrondes plaats en zondag is het de finale. “Tijdens de voorrondes moeten we telkens twee runs lopen. Ik ga proberen om daar zo goed mogelijk uit te komen”, vertelt Ronald bij Radio 2 in Antwerpen.