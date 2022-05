Onzekerheid over financiering MUG-helikopter in West-Vlaanderen blijft, regering stelt beslissing opnieuw uit

Jaarlijks voert de West-Vlaamse MUG-heli zo’n 700 interventies uit, waardoor er gemiddeld 40 levens per jaar gered worden. Ondanks het grote belang van de helikopter blijft de financiering een struikelpunt. Momenteel kan de helikopter enkel maar vliegen dankzij subsidies van de provincies en gemeenten en giften van sponsors en serviceclubs. CD&V West-Vlaanderen dringt er al lang op aan dat de federale regering de kosten voor haar rekening neemt.

Toch blijft een beslissing over de financiering van de MUG-heli uit. "Het belang van de MUG-heli is voldoende aangetoond. Het komt erop aan om de helikopter in de lucht te houden en dit in te passen in het plan medische hulpverlening. Dit wordt maar niet als een prioriteit gezien en het wordt nu wel echt tijd om die beslissing te nemen", benadrukt volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle (CD&V).

De MUG-heli heeft zijn standplaats in AZ Sint-Jan in Brugge en vliegt van daar uit voor dringende interventies in heel West-Vlaanderen, een groot stuk van Oost-Vlaanderen en Zeeland in Nederland.