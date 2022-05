Buschauffeur van dodelijk ongeval E19 mag gevangenis verlaten na betalen van borgsom

De chauffeur legde een positieve speekseltest af. Een bloedanalyse heeft intussen bevestigd dat hij cannabis had gebruikt. De dertiger vermoedt dat hij in slaap was gevallen. Hij werd aangehouden voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen, drugs in het verkeer en het niet in de hand houden van zijn voertuig. De man was in Frankrijk al gekend voor drugsgerelateerde feiten.

De Fransman verscheen twee weken geleden opnieuw voor de raadkamer. Die wilde hem toen al vrijlaten onder voorwaarden, na betaling van een borgsom, maar het parket ging in beroep. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft de beslissing van de raadkamer vrijdag bevestigd.