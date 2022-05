Tien minuten (!) staande ovatie na première "Close" van Lukas Dhont in Cannes: "Kippenvel, Gouden Palm zit erin"

Want ook ná de première van "Close" was de reactie van het publiek in Cannes meer dan hartverwarmend. "Tien minuten applaus, jawel. Iemand drukt hier blijkbaar de chronometer in om de duur van het applaus te meten na een voorstelling, want dat is een eerste referentie voor hoe een film ontvangen wordt. En dat applaus duurde echt héél lang", aldus Van Gils.

"Op het filmfestival van Cannes worden de films helemaal tot het einde afgespeeld, inclusief de eindgeneriek. Maar het applaus voor "Close" startte meteen na het allerlaatste beeld van de film, en liep die hele generiek door."

"Je moet je dat voorstellen: 2.300 mensen, in een tot de nok gevulde zaal, iedereen staat recht en blijft klappen om z'n appreciatie te laten voelen. Er hing echt elektriciteit in de zaal", vat Van Gils samen. "Je voelde de liefde van het publiek voor Lukas, en andersom, en van Lukas voor zijn hele team. "Close" is dan ook een bijzonder ontroerende film, prachtig verteld in een subtiele en mooie beeldtaal."