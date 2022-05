Celstraffen tot 8 jaar voor bende die minderjarige meisjes in de prostitutie dwong

Volgens de rechtbank is bewezen dat de bende minstens 4 meerderjarige en 4 minderjarige meisjes in de prostitutie dwong. De bendeleider kreeg daarvoor 8 jaar gevangenis en is onmiddellijk aangehouden. De man werd eerder al veroordeeld voor diefstallen met geweld, en voor een ander prostitutienetwerk. Op het ogenblik dat hij werd betrapt, was hij ook vrij onder voorwaarden. De aanklager had hem "een gevaar voor de maatschappij" genoemd.