Celstraffen tot zes jaar voor prostitutie en mensensmokkel

De correctionele rechtbank van Brussel heeft celstraffen tot zes jaar uitgesproken in een dossier rond mensensmokkel, seksuele uitbuiting, witwaspraktijken en valsheid in geschrifte. 21 mensen stonden terecht voor de oprichting van een prostitutienetwerk in Brussel, waarvoor ze vooral Colombiaanse, maar ook Braziliaanse vrouwen uitbuitten.