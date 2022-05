Jongen die op TikTok als dader van mogelijke needle spiking in Hasselt wordt beschuldigd, is geen verdachte

Er blijft voorlopig ook veel ander verkeerd nieuws rond gaan. Zo circuleerde er een filmpje van een meisje dat zogezegd geprikt was. Zij is later naar de politie gestapt om te melden dat dat niet waar is.

In een ander geval ging een foto rond van iemand onder een wit laken. Het beeld suggereerde dat er een dode was gevallen hoewel het in realiteit vrij snel duidelijk was dat niemand ernstig gewond raakte op het festival.