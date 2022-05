CHECK - Deze valse claims over het World Economic Forum gaan rond op het internet

Maar de man rechts op de foto is niet Eugene Schwab, maar generaal Walter Dybilasz. Over hem is weinig geweten. Wellicht stierf hij in 1950 in een krijgsgevangenkamp van de Sovjetunie.

Eugen Schwab was geen militair, maar de directeur van de Zwitserse turbinefabrikant Escher Wyss. In hoeverre hij de nazi-ideologie aanhing, is moeilijk te achterhalen. Journalisten van Deutsche Pressen-Agentur konden achterhalen dat Schwab inderdaad lid was van enkele nationaalsocialistische verenigingen en dwangarbeiders gebruikte in zijn fabriek in Ravensburg.

Dat zegt echter niets over Schwabs overtuiging. Mogelijk was zijn lidmaatschap het gevolg van publieke druk in het naziregime en zette zijn fabriek dwangarbeid in uit verplichting of door een gebrek aan arbeiders door de oorlog. Er is geen enkele bron die aangeeft dat Eugen Schwab goede contacten met de nazitop of zelfs Hitler had.

Klaus Schwab was zeven jaar toen de oorlog eindigde en het naziregime viel. Te jong dus om een significante rol in het Derde Rijk gespeeld te hebben.