Amerikaanse wapenlobby houdt drie dagen na schietpartij in Texas een congres vóór wapenbezit

Volgens de Vries zullen er dit weekend twee verschillende beelden uit Texas komen. "De toespraak van oud-president Trump zal in de lijn van de NRA liggen en dat is dat er wel een epidemie aan de gang is in de Amerikaanse samenleving, maar geen epidemie van wapengeweld zoals in het rapport van de FBI. Daarin stond dat het aantal actieve schutters die in de openbare ruimte mensen neerschieten de afgelopen twee jaar verdubbeld is."