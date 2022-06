De vedelaar van het Ros Beiaard is klaar om 350 keer met zijn viool de cadans voor het paard aan te geven

Gedurende de hele ommegang speelt hij al wandelend het Ros Beiaardlied, samen met de Ros Beiaardharmonie. Maar dat is niet altijd zo geweest, vertelt Iwert: “In de middeleeuwen was er enkel een violist die het Ros muzikaal begeleidde. Doorheen de jaren is de ommegang geëvolueerd en is er een grote bezetting met een harmonie bijgekomen.”

Het geluid van de viool is goed te horen in de straten, maar zodra het paard op de grote markt komt, vervalt hij meer in een figurantenrol: “Dan word ik overstemd door lawaai of wind en soms vragen mensen me dan wat mijn rol precies is, net omdat ze mij dan niet horen.”