Stanzi, lid van de jongerenjury voor de Koningin Elisabethwedstrijd: "Hokjes en grenzen zijn er om te doorbreken"

Wat vindt Stanzi van "De Zes" van de 12 finalisten van de Koningin Elisabethwedstrijd? Door welke muzikant werd ze tot nu toe vooral geraakt? "Als ik gewoon loslaat, m’n ogen sluit en luister en het doet mij iets; als een kandidaat me mee heeft van a tot z, dan weet ik: dit is ‘m, deze mag door naar finale, deze mag winnen. Dat is het interessante aan in de jongerenjury zitten. We studeren allemaal cello; we kennen er allemaal iets van. Maar het gaat ook om smaak, hoe een kandidaat overkomt. Iedereen gaat door andere dingen in ’t leven, dus die muzikanten raken je op andere plaatsen."