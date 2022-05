Dit verandert op 1 juni: Orange en Telenet verhogen prijzen, twee jaar garantie voor consument

Oekraïners kunnen de biljetten van 100, 200, 500 of 1.000 grivna omwisselen voor euro's bij de Nationale Bank in Brussel, of bij de loketten van de banken Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, CBC en KBC Brussels. Ze moeten dan wel al een rekening hebben bij de bank in kwestie. De banken zullen geen kosten of commissie aanrekenen voor de omruiling, er zal alleen een bewijs van het vluchtelingenstatuut gevraagd worden. Wie in het bezit is van een Belgische identiteitskaart kan geen grivna omwisselen in euro.