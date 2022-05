Te ziek om uit Pompeï te vluchten voor vulkaanuitbarsting: DNA-analyse lost 90 jaar oud mysterie op

Een gigantische vulkaanuitbarsting, en toch niet op de vlucht slaan. Dat was de bizarre ontdekking die archeologen in 1933 deden in de ruïnes van Pompeï. In 79 na Christus barstte de Vesuvius uit en veegde Pompeï volledig van de kaart - of liever: legde een deken van lava en as over de Romeinse stad, die pakweg 20.000 inwoners telde. De plaats is een archeologische schat geworden, omdat de overblijfselen van mensen, menselijke activiteit en dieren tweeduizend jaar lang bijzonder goed bewaard bleven. Er werden al hele muurtekeningen, straten en winkels teruggevonden en de bedolven stad werd dan ook UNESCO werelderfgoed.

Te ziek om te rennen

In 1933 botsten archeologen daar op iets vreemds: twee mensen die bedolven raakten, maar niet leken te vluchten. Ze lagen in de eetkamer, gebogen op een "triclinium", een soort van chaise longue van waarop men indertijd vaak at (zie foto hieronder). Uit hun lichaamshouding leidden de onderzoekers af dat ze, in tegenstelling tot wat je zou vermoeden, niet aan het lopen gingen voor een ramp die zich midden op de dag plots voltrok.

Foto en digitale radiografie van een ruggenwervel van de man, aangetast door werveltuberculose. Scorrano, G., Viva, S., Pinotti, T. et al. Bioarchaeological and palaeogenomic portrait of two Pompeians that died during the eruption of Vesuvius in 79 AD. Sci Rep 12, 6468 (2022).

Behalve op vlak van gezondheid waren ze waarschijnlijk geen sukkelaars, of toch zeker de man niet. De twee werden gevonden in het "Casa del Fabbro", ofwel het huis van de smid, al vermoeden onderzoekers intussen dat het eerder een meubelmaker was. Een succesvolle meubelmaker, zou je vermoeden: het huis vertoonde behoorlijk veel luxe voor die tijd, en was ruim genoeg voor een dertiental mensen. Mogelijk werden er in het huis ook andere beroepen uitgevoerd.

Archeologische primeur