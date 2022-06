Steeds meer drones hinderen luchtverkeer rond Kleine-Brogel

De cijfers kwamen naar boven naar aanleiding van een parlementaire vraag die Matheï stelde aan minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). In 2019 ging het om slechts 1 incident, maar dat nam over de jaren toe tot 4 in 2020 en 11 in 2021. Alle voorvallen vonden plaats in de directe omgeving van de militaire vliegbasis Kleine-Brogel. Hierbij ging het in de meerderheid van de gevallen om drones die zich in het verlengde van de start- of landingsbaan bevonden of om drones die observatieopdrachten uitvoerden.