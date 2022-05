Drummer Clouseau uit Kortenberg maakt bijzondere kunst met dierenskeletten: "Mijn keuken is een laboratorium geworden"

Frank Michiels is een man met veel talenten. Naast dat hij drummer is, maakt hij sinds een paar jaar ook merkwaardige kunstwerken van dieren op sterk water. De muzikant vertelt hoe hij op zijn opmerkelijke hobby is gekomen. "Ik had dat ooit in een designwinkel gezien, en dat was me altijd bijgebleven. Dat wilde ik zelf ook proberen. Het enige probleem: je moet daarvoor een dood beest hebben, of eentje doodmaken. Meestal worden daar kleine knaagdiertjes voor gebruikt, maar daar moest ik niets van weten. Maar op een dag was ik gaan joggen en vond ik toevallig een dode muis. Dan heb ik al mijn moed bijeen geraapt en ben ik eraan begonnen. Na wat opzoekwerk op internet, heb ik die muis gevild en leeggemaakt."