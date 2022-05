Organisatie achter voormalig dancefestival Laundry Day officieel failliet

Laundry Day ontstond in 1998 als kleinschalig dancefestival in de straten van Antwerpen, meer bepaald in de Kammenstraat, het hart van de modewijk. Daarom is er door de jaren heen altijd een sterke link geweest met de Belgische modesector. Niet toevallig kregen vooral Belgische dj's een kans op het dagfestival dat begin september werd georganiseerd.

Het festival was jarenlang succesvol, en breidde beetje bij beetje uit. In 2005 verhuisde Laundry Day naar het Eilandje, om vanaf 2009 een nóg grotere locatie in te nemen in wijk Nieuw Zuid, achter het Justitiepaleis in Antwerpen. Vanaf 2015 verhuisde Laundry Day naar Linkeroever. De laatste editie van Laundry Day was in 2018 nog goed voor 30.000 bezoekers.

"In 2017 en 2018 hebben we het festival nog proberen reanimeren, maar dat is niet gelukt. Het festival zat toen al in een neerwaartse spiraal", zegt organisator Wim Van der Borght, de man achter Laundry Day en andere dancefestivals zoals WECANDANCE in Zeebrugge. "We hebben onze verantwoordelijkheid nu moeten nemen door de boeken neer te leggen."