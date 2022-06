Festival Dranouter neemt maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag en spiking: anoniem meldpunt is 24/7 open

Als bezoekers toch het slachtoffer worden van seksueel overschrijdend gedrag of spiking kunnen ze anoniem hun verhaal doen via een telefonisch meldpunt. "Het meldpunt wordt 24 op 7 bemand door onze vrijwilligers, die daarvoor een opleiding hebben gekregen. Zo kunnen we snel ingrijpen en de slachtoffers op een correcte manier helpen. Het is een veilig en familievriendelijk festival en dat willen we ook zo houden. Dat kan alleen maar als we alle bezoekers bewustmaken van de gedragscode." Daarvoor werkten ze samen met Zorgcentrum na Seksueel Geweld Roeselare en voerden ze gesprekken met politie Arro Ieper en het parket.