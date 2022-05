Sterven aan een gebroken hart, zoals de man van een lerares die omkwam bij de schietpartij in Texas: het kán

Twee dagen geleden zijn 21 doden gevallen bij een schietpartij op een lagere school in Uvalde in de Amerikaanse staat Texas. Het ging om 19 scholieren en 2 leerkrachten. In de marge daarvan kwam ook het nieuws dat de man van een van de overleden leraressen is gestorven. Het koppel laat vier kinderen achter. De liefde van zijn leven verliezen was te zwaar en de man is volgens zijn familie aan een gebroken hart gestorven.