Geen vreemde stoffen gevonden in urine van tieners die onwel werden op festival in Hasselt, ook tweede tests negatief

"We hebben gezocht naar een 200-tal stoffen en hebben momenteel niets gevonden dat kan wijzen op het toedienen van schadelijke stoffen", zegt medisch directeur Jos Vandekerkhof van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. "Daarmee kunnen we niet uitsluiten dat die jongeren geen prik gekregen hebben. Maar het betekent wel dat geen van de 200 stoffen waarop we getest hebben, zijn ingespoten."