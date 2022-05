Van Mitt Romney tot Ted Cruz: hoe dollars van wapenlobby aan tientallen (Republikeinse) politici kleven in VS

De invloed van de wapenlobby op de politiek in de Verenigde Staten is onmiskenbaar. In 2019 publiceerde non-profitorganisatie “Brady Campaign to Prevent Gun Violence” een lijst van de vijftig senatoren die gedurende hun politieke carrière het meeste geld hebben aangenomen van de National Rifle Association (NRA), de belangrijkste wapenlobby-organisatie in het land.