Huysmanhoeve in Eeklo zoekt hulp om oude maalderij weer te laten draaien

De Huysmanhoeve is een historische boerderij, die uitgebaat wordt door de provincie Oost-Vlaanderen. Hij doet dienst als provinciaal streekcentrum en heeft ook een educatieve functie voor onder meer scholen. Zo kun je er veel leren over het boerenleven van vroeger.

Nu zijn de medewerkers van het centrum van plan om de oude maalinstallatie weer aan de praat te krijgen, vertelt Luc Feusels van het streekcentrum: “De maalderij stond vroeger in de schuur, vanop de graanzolder werd het graan naar beneden geleid om geplet te worden tussen twee molenstenen. Nu de schuur gerenoveerd is, willen we de installatie terugplaatsen, zodat we demonstraties kunnen geven aan de bezoekers.”