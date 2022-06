Mechelse lentebraderij pakt uit met meer dan 100 kraampjes en verschillende shoppingroutes

“De lentebraderij gaat er dit jaar iets anders uitzien door de werken in de OLV-straat. Zowel de Korenmarkt als de Vijfhoek zullen daarom deel uitmaken van het bruisende braderiegebied, zodat de winkels langs de wegenwerken ook kunnen deelnemen”, vertelt Geert Milis, voorzitter van Mechelen MeeMaken. Daarnaast zal er ook randanimatie aanwezig zijn en kan je daarbij genieten van live optredens of foto’s maken in een echt vintage volkswagenbusje.