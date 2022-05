Meer mensen met beperking hebben gewone job, "maar er zijn nog te veel vooroordelen"

Waar knelt het schoentje? "Er zijn nog een aantal vooroordelen. Zo lijkt het alsof er veel gezorgd moet worden voor mensen met een beperking, maar wat ze minder zien zijn de troeven van die mensen. Er zit heel wat onontgonnen talent in die groep", zegt Georgia Venetakis van Acerta. Zij is zelf blind, en werkt als recruiter voor de dienstverlener. "Ik vind dat mijn handicap gerust gezien mag worden. Ik hoef niet alleen de telefoon op te nemen als blinde, ik voer ook live gesprekken met kandidaat-werknemers. Zij mogen gerust zien dat ik daar als blinde perfect toe in staat ben".