Nieuw Silver Story Festival brengt muziek en theater samen op het Zilvermeer in Mol

Het evenement past perfect binnen de setting, waar de organisatie toch een lange tijd naar op zoek was. “Het Zilvermeer is groot, met veel natuur en water, een prachtige locatie. We hebben de laatste twee jaar hard gewerkt aan een mooi concept dat perfect binnen deze setting past.” En dat wil de organisatie in de toekomst nog uitbouwen. “Dit concept heeft veel mogelijkheden. We willen meerdere, kleine podia met diverse programma’s. Dat is ons doel.”

Roel is vooral blij dat er na vele jaren nadenken eindelijk een festival aankomt. “Zalig om terug aan het werk te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we er iets mooi van gaan maken. Ik ben hier heel enthousiast voor.”