Nieuwe gravelroute neemt fietser mee over mooiste grindwegen van Brabantse Kouters

“Start en finish in echte Roubaixstijl dus”, zegt Gunther Coppens (N-VA), gedeputeerde voor toerisme. “De sportieve fietser krijgt een gevarieerde rit langs heerlijke grindwegen en hier en daar een kasseistrook voorgeschoteld. Het traject passeert ook de Plantentuin in Meise, slingert door het Kravaalbos in Asse en kronkelt langs de Zenne en de Sluistoren in Weerde. Er bestaat dus geen betere manier om de Brabantse Kouters te ontdekken.” ​