Onrust bij landbouwers en ondernemers door plannen om vrachtverkeer te weren uit centrum Staden

Ondanks het vrachtverbod in het centrum is een groep lokale ondernemers en landbouwers er niet van overtuigd dat de verkeersveiligheid zal stijgen. "We moeten omrijden via lokale wegen. Fietsers die zich op die wegen bevinden zullen het ook moeilijk hebben om de verkeerssituaties met die vrachtwagens veilig te laten verlopen", vertelt Dries Decadt die een plantenkwekerij heeft in Staden.

De lokale ondernemers begrijpen dat het grote aantal vrachtwagens in het centrum moet aangepakt worden. Ze hopen op een oplossing waarbij zij ook nog vlot hun bedrijf kunnen bereiken.