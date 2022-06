Op het strand van Koksijde bijna 100 onontplofte springtuigen ontdekt op enkele maanden tijd

Sinds 1997 al kamt het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust stuk per stuk onze kust af, op zoek naar springtuigen uit de twee wereldoorlogen die nog niet ontploft zijn. Een titanenwerk. Na tientallen jaren is het Agentschap nog maar halverwege ongeveer. Het vraagt dan ook gemakkelijk maanden werk om een stuk strand van amper 1 tot 2 kilometer te onderzoeken.

De afgelopen maanden was Koksijde aan de beurt, of toch een zone in het westen van de gemeente, in de richting dus van De Panne. Het onderzoek daar startte in februari en loopt nog tot midden volgende maand. "Gemiddeld vonden we om de 2 dagen een springtuig", vertelt Steve Timmermans van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, "in totaal gaat het om een 100-tal springtuigen. Die zijn weggebracht door de ontmijningsdienst DOVO of daar en op dat moment, gecontroleerd tot ontploffing gebracht."