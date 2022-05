Twaalf pasgeboren hertjes gered van maaimachine in Brakel dankzij drone met warmtecamera

In Brakel komen de laatste jaren alsmaar meer herten voor. De hertenkalfjes zitten verstopt in de weides onder lang gras om niet in de kijker te lopen van roofdieren. Maar bij het maaien van de weides loopt het vaak mis. “De afgelopen jaren hebben we het meermaals meegemaakt dat we tijdens het maaien reekalfjes hebben overreden”, zegt Landbouwer Liban Pollet. “Door het lange gras kunnen we ze niet zien zitten.”