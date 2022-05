Politie aarzelde meer dan een uur lang om de schutter in de school van Uvalde in Texas aan te pakken

De politie zou te weinig uitrusting hebben gehad en zou meer dan een uur gewacht hebben op versterking die uiteindelijk gekomen is in de vorm van agenten van de grenspolitie. Die zijn dan het gebouw binnengedrongen en hebben de schutter neergeschoten. Dat gaat dan in tegen voorschriften die ingevoerd zijn na het bloedbad in de school van Columbine in de staat Colorado in 1999. Die bepalen dat de politie bij dergelijke schietpartij de schutter zo snel mogelijk moet pogen uit te schakelen.