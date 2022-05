Polen schaft omstreden gerechtscollege af dat eerder kritiek had gekregen van de Europese Unie

De Disciplinaire Kamer van het Hooggerechtshof was erg omstreden, zowel in Polen zelf als in de rest van Europa. Indertijd was er in Polen massaal tegen betoogd door de oppositie. De kwestie leidde tot een botsing tussen de regering in Warschau en de Europese Unie. Zo vond de EU dat de Disciplinaire Kamer een vehikel was om de onafhankelijkheid van de justitie te ondermijnen en rechters onder controle van de regering te plaatsen.

Het Europese Hof van Justitie heeft Polen daarvoor veroordeeld en legde het land een dwangsom van een miljoen euro per dag op tot de omstreden instelling zou worden afgeschaft. Dat lijkt nu dus te gaan gebeuren.