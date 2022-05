Smaadproces tussen Johnny Depp en Amber Heard gaat eindfase in met slotpleidooien: "Het is allemaal heel pijnlijk"

Waar gaat het over?

In de rechtbank in Virginia vonden de afgelopen weken het proces tussen acteur Johnny Depp en zijn ex Amber Heard plaats. Zij zegt dat hij haar jaren lang mishandelde, hij zegt dat zij net de geweldpleger was. Het was Depp die Heard voor de rechter sleepte, voor smaad. Hij eist miljoenen schadevergoeding van haar. Zij eist miljoenen van hem.

Na 6 weken vol getuigenissen gaat straks de jury in beraad. Zij moeten op basis van het dossier en alle - vaak tegenstrijdige - verklaringen over wie nu wie geweld aan deed, oordelen op dè vraag die voorligt: pleegde Amber Heard laster of smaad tegen Johnny Depp toen ze een essay schreef waarin ze aangaf dat ze het slachtoffer was geweest van huiselijk geweld?