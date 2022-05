Synthetisch antibioticum werkt goed bij muizen, kan nieuw wapen worden in strijd tegen resistente bacteriën

Er zitten echter waarschijnlijk ontelbare antibiotica verstopt in de genomen van koppige bacteriën die moeilijk of zelfs niet te bestuderen zijn in laboratoria. "De meeste antibiotica komen van bacteriën, maar de meeste bacteriën kunnen niet in het labo gekweekt worden", zei Brady. "Het is dan ook logisch dat we waarschijnlijk de meeste antibiotica mislopen."

Een alternatieve methode, waarvoor het labo van Brady de afgelopen 15 jaar een pleitbezorger is geweets, draait rond het vinden van antibacteriële genen in de grond om die dan te kweken in bacteriën die beter geschikt zijn voor laboratoriumonderzoek.

Maar ook die strategie heeft haar beperkingen. De meeste antibiotica zijn afgeleid van genensequenties die opgesloten zitten in zogenoemde biosynthetische genenclusters. Dat zijn genen die als een eenheid functioneren om collectief te coderen voor een reeks eiwitten. Maar met de huidige technologie zijn die clusters vaak niet toegankelijk.

"Bacteriën zijn gecompliceerd en het feit dat we een gen kunnen sequencen, betekent niet dat we ook weten hoe de bacterie het aan zou zetten om eiwitten te produceren", zei Brady. "Er zijn duizenden en duizenden niet-gekarakteriseerde genenclusters en we hebben nog maar van een fractie daarvan kunnen achterhalen hoe we die kunnen activeren."