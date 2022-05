Tomorrowland duurt dit jaar nu zeker drie weekends: minister Demir keurt vergunning definitief goed

Het provinciebestuur van Antwerpen keurde dat derde weekend ook goed. Maar een buurtbewoner en een actiecomité tekenden daar beroep tegen aan. Zo kwam het dossier bij minister Demir terecht. Die zegt dat ze positieve adviezen kreeg van de administratie en de brandweer, en dat Tomorrowland ook maatregelen heeft genomen om de hinder tijdens het derde weekend te beperken. Zo zullen er minder generatoren en geen helikoptervluchten zijn. Er zal ook op de plaatsing van de podia gelet worden, er is een mobiliteitsplan, en het festival mag niet plaatsvinden in het meest waardevolle bosgebied in de buurt. Daarom heeft ze het protest afgewezen. Tomorrowland kan dus definitief drie weekends duren, aldus Demir.