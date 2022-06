Nieuwe trajectcontrole op Gentsesteenweg in Molenbeek en Sint-Agatha-Berchem

De snelheidscontroles zorgen ervoor dat mensen hun rijgedrag aanpassen. “Daar waar we trajectcontroles hebben geïnstalleerd zien we dat mensen daar minder snel rijden", zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). "Het is belangrijk dat we mensen het gevoel geven dat ze weten dat ze zich ook in Brussel aan de snelheidsregels moeten houden. We gaan daarom in de toekomst nog meer investeren in snelheidscontroles.”