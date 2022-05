Al Jazeera wil Israël aanklagen bij Internationaal Strafhof voor de dood van journalist Shireen Abu Akleh

Dat weet Al Jazeera ook natuurlijk, maar wellicht wil de zender de kwestie op de agenda houden. Zo zou de Palestijnse overheid de zaak wel kunnen aankaarten bij het Strafhof, want die heeft het verdrag ondertekend en geratificeerd. Israël heeft het ondertekend, maar niet geratificeerd en is dus geen partner in het Strafhof. Qatar, het land waar Al Jazeera gevestigd is, heeft niet ondertekend. Al Jazeera kan zo wel de aanklager van het Strafhof aanzetten om een onderzoek in te stellen. Het hof kan overigens ook enkel misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden, etnische zuivering of volkerenmoord vervolgen en de dood van een persoon lijkt niet in die lijst te passen.