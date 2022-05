Gedaan met valse kortingen: winkels verplicht om de laagste prijs van de voorbije 30 dagen te tonen

De nieuwe wetgeving komt als geroepen. In 2021 voerde de Economische Inspectie maar liefst 6.776 controles uit op prijsaanduidingen. In bijna 30 procent van de gevallen bleken één of meerdere wettelijke bepalingen geschonden. De controles leidden uiteindelijk tot het opstellen van 1.758 waarschuwingen en 252 processen-verbaal. Dat is een sterke stijging ten opzichte van 2020. Toen waren er 2.038 controles die tot 986 waarschuwingen leidden en 88 processen-verbaal.