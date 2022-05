Reden om te verhuizen voor bewoners, maar hoogdringend volgens expert: ongerustheid over nieuwe hoogspanningslijn

Over de urgentie van het project is Laveyne stellig: "Het is redelijk dringend eigenlijk". Volgens de energie-expert is het hele project al twee jaar vertraagd, onder meer door enkele technologische dubbelchecks uit te voeren. "Normaal zou de bouw over anderhalf jaar moeten starten, maar dat zal zeker later worden."

Laveyne wijst erop dat Ventilus nodig zal zijn voor voorziene leveringen van windenergie in de toekomst. "Er komt een tweede windmolenzone op zee, maar die rekent wel op Ventilus om die energie veilig aan land te brengen. Net zoals andere projecten om goedkope windstroom te halen in het buitenland, zoals de extra interconnecties met het Verenigd Koninkrijk of Denemarken."