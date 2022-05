Vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) vindt hoger defensiebudget aanvaardbaar (onder voorwaarden)

"Wij zeggen als Vooruit: 2 procent is voor ons absoluut een aanvaardbare doelstelling, maar onder vier voorwaarden", reageert vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) in "De afspraak op vrijdag".

Hij wil een gemeenschappelijke Europese aanpak van onze defensie, de uitbouw van een Europese defensie-industrie om onze afhankelijkheid van de Verenigde Staten te verminderen, een grotere inzet op cybersecurity en een assertievere rol van ons land in het internationale debat over nucleaire ontwapening. "Tegen die voorwaarden kan dat voor ons."

"Als iedereen denkt dat die inspanning nodig is, moeten wij zeggen dat we meegaan, maar voorwaardelijk", aldus Vandenbroucke. "Je hebt nu in Europa eindelijk beweging in de discussie over gemeenschappelijke defensie-inspanningen, afspraken, dingen met elkaar bekijken, een Europese industriële capaciteit ontwikkelen, niet langer afhankelijk zijn van de Amerikanen."

En hoe zit het met de timing? "Het idee is eigenlijk dat je in 2030 naar die fameuze 1,54 procent gaat", zegt Vandenbroucke. "Dat is al heel wat. En het (2 procent, red.) is voor de jaren daarna." Let wel: de vicepremier zegt "de jaren daarna", en niet "2035".