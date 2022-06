Willy Sommers geniet na van Night of the Proms voor de zorg in Antwerps Sportpaleis: "Zeker voor herhaling vatbaar" 

Gisteren speelde zanger Willy Sommers op de eerste show van de “Dankeditie voor de Zorg” van Night of the Proms in het Sportpaleis in Antwerpen. Night of the Proms organiseert deze speciale editie om Vlaamse zorgverleners en vrijwilligers van de vaccinatiecentra te bedanken voor hun werk. Willy Sommers sprak bij op Radio 2 in Antwerpen over het concert van gisteren.