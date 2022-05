Zelenski vreest dat heel Oekraïne militair heroveren moeilijk is: "Terug naar grenzen februari en dan onderhandelen"

Al beseft hij ook dat dit niet evident wordt. "Met militair ingrijpen gaat dat niet lukken. Als we dat wel zouden doen, gaat dat honderdduizenden levens kosten. Precies zoals nu bij de Russen gebeurt. We willen vechten tot de laatste snik, maar niet tot de laatste mens", zegt hij. "We moeten terug naar de grenzen van voor de Russische inval in februari. Daarna zal Rusland wel aan de tafel komen om te onderhandelen. We zijn niet bereid om de Krim of de Donbas aan Rusland te geven."

Die onderhandelingen hebben volgens Zelenski alleen een kans op slagen als ze met Poetin zelf gebeuren. "Er zijn geen andere mensen waar je afspraken mee kunt maken. Alle andere mensen in zijn entourage stellen helaas niets voor en hebben niets te zeggen", zegt Zelenski. "We hebben maar één doel: vrede in ons land."