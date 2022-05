Vier gewonden bij ongeluk met attractie in pretpark Sprookjesbos in Nederlands-Limburg

Het ongeluk zou om kwart voor drie gebeurd zijn in Calidius, een ballontoren met in de lucht ronddraaiende karretjes. Een van die karretjes zou losgekomen zijn en zou vijf tot zes meter naar beneden zijn gevallen. Aanvankelijk werd gemeld dat twee karretjes losgekomen waren, maar dat bleek er slechts een te zijn.

Wat er precies is fout gelopen, is nog niet duidelijk. De Calidius is een nieuwe attractie en ging pas in september vorig jaar open.

Het Sprookjesbos in Valkenburg werd geopend in 1950 en is een van de oudste pretparken in Nederland. Het trekt vooral gezinnen met erg jonge kinderen aan.