Asbest komt vrij na zware brand in huis in Vorselaar: "Nu alles goed vochtig houden"

Het was tussen 15u en 15u30 dat er in de Wilgenlaan een zware brand een woning verwoestte. Alleen de muren stonden uiteindelijk nog recht. “De brandweer was snel ter plaatse, maar drie minuten later zakte het plafond naar beneden”, zegt burgemeester Lieven Janssens (ACTIEV). “De brand ontwikkelde heel snel, door brandbare materialen in de woning.” De oorzaak van de brand is nog niet bekend.