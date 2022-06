Zwemmen in Donkvijver in Oudenaarde? De stad laat onderzoeken of dat kan

Zeker als het warm weer is, zakken veel mensen af naar de Donkvijvers, stelt Simoens vast: “Het is begrijpelijk dat mensen het water in willen. Nu mag dat niet, dat is heel vervelend en bovendien kunnen we dat ook niet handhaven. Daarom willen we weten of het veilig georganiseerd kan worden en beantwoordt aan de Vlarem 2-normen." De Vlarem 2-normen zijn milieukwaliteitsnormen, onder andere voor bodem en grondwater.

De resultaten van de studie moeten voor de grote vakantie bekend zijn, maar dat betekent nog niet dat er deze zomer al kan gezwommen worden, legt Peter Simoens uit: “We gaan de resultaten eerst rustig bekijken en dan beslissen welke infrastructuurwerken er nodig zijn.”