Antwerps woonzorgcentrum Lozanahof geschorst: gebouw in slechte staat en personeelstekort

De schorsing gaat 5 juni in en zal 6 maanden duren. "In die tijd krijgt het woonzorgcentrum de tijd om de voorzieningen te verbeteren. We hebben er vertrouwen in dat het goed komt", vertelt Moonens. Het woonzorgcentrum mag tijdens de schorsing geen nieuwe bewoners aannemen. Ondertussen verandert er niets voor de huidige bewoners en het personeel.