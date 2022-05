BEKIJK - Oekraïense boeren kunnen oogst niet verkopen door havenblokkades: "Nog anderhalve maand en we zijn failliet"

De oorlog in Oekraïne dreigt nieuwe hongersnoden in de wereld te veroorzaken. De boeren in Oekraïne zitten met de handen in het haar omdat ze binnen een maand de nieuwe oogst moeten binnenhalen, terwijl hun opslagplaatsen nog vol zitten. Onze reporter in Oekraïne, Jan Balliauw, sprak met de voorzitter van de Landbouwersassociatie, in de buurt van Dnipro. Bekijk hier zijn reportage.