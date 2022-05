Brandweer Turnhout rukt uit voor oververhit seksspeeltje

De brandweer van de hulpverleningszone Taxandria werd vanmorgen opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw in Turnhout. Toen de brandweer ter plaatse kwam, merkte ze niet meteen vuur of rook op, maar wel een brandgeur.

Om te achterhalen waar de geur vandaan kwam, gebruikte de brandweer een warmtebeeldcamera. Al snel trof de brandweer in een kast een oververhitte vibrator aan. De buitenkant van de vibrator is gesmolten, verder was er geen schade.