Door vakantiedrukte en annuleringen lange wachtrijen in luchthavens in Verenigd Koninkrijk

Een Britse vrouw die met haar gezin 22 uur moest wachten voordat ze vanaf Gatwick eindelijk naar Barcelona kon vliegen, omschrijft aan Sky News haar verblijf op de luchthaven als "hels" en "afschuwelijk". De vlucht van de moeder van een kind van vijf werd diverse keren uitgesteld.

Volgens Sky News hadden fans van Liverpool die vrijdag vanuit Dover naar Frankrijk wilden voor de Champions League-finale in Parijs veel vertraging. De BCC meldt dat het in Dover ook zaterdag druk is, evenals op het treinstation St Pancras in Londen, waar onder andere de Eurostar naar het Europese vasteland vertrekt.

EasyJet en TUI hebben volgens Sky News vluchten geannuleerd. De eerstgenoemde meldt aan de nieuwszender dat de komende tien dagen meer dan 200 vluchten in het Verenigd Koninkrijk zijn geschrapt, nadat de luchtvaartmaatschappij eerder deze week door IT-problemen al eenzelfde aantal vluchten door heel Europa moest annuleren. TUI meldt dat "een klein aantal" vluchten geannuleerd is, vanwege "diverse operationele en toeleveringsproblemen".

Een van de gedupeerden van de annuleringen door de IT-problemen bij easyJet vertelt tegen de BBC dat ze daardoor de begrafenis van haar vader heeft gemist. Ze zou van Genève naar Bristol vliegen, maar haar vlucht werd donderdag enkele minuten voor vertrek geannuleerd. De begrafenis heeft ze via Zoom moeten volgen.